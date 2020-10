Questa cintura di castità smart rischia di non aprirsi più per colpa dell'app

Cellmate Chastity Cage è una cintura di castità moderna, ovvero smart. Realizzata da un'azienda cinese, questo dispositivo di "protezione" è acquistabile anche online. C'è un però. Qualcuno si è accorto che potrebbe avere dei seri problemi di funzionamento.

In pratica, la cintura è governata da un'app che decide - tramite l'intervento dell'uomo - di aprirla e chiuderla. La tecnologia che sta alla base dell'applicazione potrebbe essere soggetta ad attacchi informatici, con il rischio di non funzionare più. Cosa vuol dire questo? Che potrebbe capitare che la cintura di castità rimanga chiusa... con evidenti problemi per chi la indossa.

Semmai una cosa del genere dovesse succedere, non è previsto al momento un sistema manuale di sblocco. Si può intervenire con tronchesi e forza bruta. Ma questa non è una soluzione piacevole per indossa la cintura smart.

A giugno scorso la società produttrice ha lanciato un aggiornamento dell'app, ma sono in molti ancora gli utilizzatori che non l'hanno installato. Insomma, Cellmate Chastity Cage da protezione potrebbe diventare una vera e propria prigione.