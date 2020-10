Questa ragnatela è così grande che "potrebbe catturare un uomo"

Negli Stati Uniti è stata trovata per caso una ragnatela dalle dimensioni davvero eccezionali. A fare l'inquietante scoperta è stato Francis Skalicky, un esperto di media della MDC Partners. A quanto pare Francis si è imbattuto per caso nell'enorme tela mentre percorreva un sentiero in un bosco nei pressi della città di Springfield nel Missouri.

Skalicky, resosi conto della straordinarietà del lavoro del ragno, ha fotografato l'incredibile tela. La foto è stata poi pubblicata dalla pagina Facebook ufficiale del Missouri Department of Conservation che ha spiegato che da quelle parti vivono diverse specie di ragni tessitori (anche di dimensioni considerevoli). Quello che ha realizzato questa tela, secondo gli esperti, è un tipo di aracnide piuttosto grande (e peloso) che si ciba principalmente di insetti e mosche, risultando molto utile per gli equilibri dell'ecosistema.

L'immagine ha inevitabilmente animato (e in alcuni casi entusiasmato) gli utenti tanto che qualcuno ha commentato che quella tela era così grande che avrebbe potuto persino "catturare un essere umano"!

(Credits photo: Facebook/moconservation)