L'aggressione omofoba subita da Iconize sarebbe stata smascherata al GF: bufera sull'ex di Zorzi

Bufera sull'influencer Iconize, all'anagrafe Marco Ferrero. L'ex di Tommaso Zorzi, tempo fa, era salito agli onori della cronaca per aver subito un'aggressione omofoba per strada. Una sera portava a spasso il cane ed è stato avvicinato da tre persone che lo hanno insultato per il suo orientamento sessuale e gli hanno tirato un pugno in pieno viso. Lui si era sfogato sui social e aveva pubblicato il video dove raccontava tutta la vicenda. Tv e giornali parlavano di lui, del bullismo e dell'odio ingiustificato dell'uomo sull'uomo.

Qualche giorno fa, però, nella casa del Grande Fratello Vip, dove è "rinchiuso" Tommaso Zorzi, sarebbe saltata fuori un'altra verità. A parlare è la modella Dayane Mello, secondo la quale quella di Iconize sarebbe solo una storia di fantasia per venire a galla e ricevere consensi da parte del grande pubblico. Tramite amici in comune, Dayane avrebbe scoperto che a colpirsi sarebbe stato lui stesso con un prodotto surgelato.

Queste accuse sono state subito smentite dal diretto interessato: "Le accuse che mi hanno fatto lui e Dayane sono davvero gravi. Hanno insinuato che mi sia tirato un pugno da solo per inscenare una rissa, un attacco da parte di omofobi per avere visibilità. Io rispondo dicendo che solamente un deficiente, un decerebrato possa fare una cosa del genere. Si tratta di cattiveria gratuita e odio nei miei confronti. Non voglio neanche giustificarmi perché non penso ce ne sia bisogno. Mi fa stare malissimo. Non voglio far parte di questo circuito di me**a, fa pena. Mi dissocio completamente (…) In questo mondo ci lavoro da 10 anni, già prima di Tommaso. Non ho bisogno di essere l’ex di nessuno. Questa storia è al limite del ridicolo".

A quanto pare, però, ci sarebbero anche dei messaggi che confermerebbero quanto sostenuto dalla modella all'interno della casa del Grande Fratello. Dov'è la verità?

Qui il video dove Marco racconta di quando è stato aggredito e che ora è sotto le luci dei riflettori.