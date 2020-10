Le star si spogliano per spiegare ai cittadini tutti i passaggi per votare

Nudi sui social per attirare l'attenzione degli utenti e invitarli al voto. Lo hanno fatto numerose star come Mark Ruffalo, Chris Rock, Naomi Campell, Amy Schumer, Josh Gad, Sarah Silverman, Tiffany Haddish, Chelsea Handler e Ryan Bathe. L'unico ad apparire vestito di tutto punto è Sacha Baron Cohen che, nei panni di Borat, continua a chiedere (ironicamente) perché debba spogliarsi.

Le celebrità hanno aderito ad una iniziativa della RepresentUs, un gruppo statunitense a favore della democrazia e contro ogni forma di corruzione. Le star hanno girato un video in cui si mostrano in primo piano e sembrano nude. Una volta attirata l'attenzione degli utenti, rivolgendosi ai cittadini statunitensi li invitano a votare alle prossime elezioni presidenziali e spiegano loro come farlo correttamente via e-mail, ricordando tutti i passaggi.

La scelta di mostrarsi nudi è simbolica. In alcuni Stati, infatti, i cittadini riceveranno due buste contenenti rispettivamente una scheda. Se la scheda non viene inserita correttamente nella busta prima di essere inviata, il voto viene definito "nudo" e quindi viene invalidato.

(Credits photo: Instagram/representus)