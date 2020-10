George Clooney: “Ecco perché l’Italia mi ha cambiato la vita”

George Clooney adora l’Italia e questo è un fatto ben noto: il divo di Hollywood, infatti, diversi anni fa fu uno dei primi personaggi famosi ad acquistare una villa sul Lago di Como. Da allora, trascorre molto tempo nel nostro Paese. In un’intervista per il Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato: “La casa in Italia mi ha cambiato. Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare – ha sottolineato - Osservando gli italiani dopo una giornata di lavoro, mettersi a tavola, un buon vino, chiacchiere, amici, è gente che si da godere la vita, sa come celebrarla”.

Oggi è una star del cinema, ma George non dimentica le sue origini: “Da ragazzo ho tagliato il tabacco per 3 dollari all’ora – ha rivelato - Quando ho lasciato il Kentucky sapevo che non volevo più farlo”. Vista la situazione globale e quella che stanno vivendo, in particolare, gli Stati Uniti con le elezioni alle porte, Clooney non poteva non fare un commento: “La cosa più patriottica che puoi fare in ogni paese è mettere in discussione il tuo governo. Quel vigliacco di Trump continua a mentire da anni. È una pazzia, mi preoccupa”.

George Clooney tornerà al cinema il prossimo 23 dicembre con un nuovo film; intanto, però, a breve uscirà su Netflix il suo ultimo lavoro, “The Midnight Sky”.