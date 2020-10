La signora "Angela da Mondello" cambia idea: “Il Covid c’è, mettete la mascherina”

Angela Chianello, una signora di Mondello, pochi mesi fa è diventata famosa per aver pronunciato in un’intervista televisiva la frase: “Non ce n’è Coviddi”, in riferimento alla sua Palermo che in quel momento non era tra le città più colpite dalla pandemia. La donna è stata scambiata per una negazionista, ma in realtà, come ha spiegato in seguito in un’altra intervista con Barbara D’Urso, non ha mai negato l’esistenza del virus: con quella sua frase voleva solo intendere che nella sua città in quel momento non c’erano casi gravi. Le sue parole in seguito sono diventate però il motto di chi al Coronavirus ci credeva poco o di chi voleva vivere spensierato l’estate sulla spiaggia, senza timori di contrarre il virus.

In seguito la signora ha anche aperto un profilo su Instagram, diventando un vero e proprio fenomeno del web. Oggi, però, Angela ha cambiato idea: in questi giorni i contagi in Italia stanno risalendo spaventosamente e quindi anche la signora di Mondello ha deciso di fare una raccomandazione ai suoi followers.

“L'unico mio messaggio è dire che il Covid c'è – ha scritto sui social - Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c'era, ma adesso siamo messi male. Ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato e riso, altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho detto quella frase io e tutti a tirarmi sassi. Comunque, ragazzi, un consiglio – ha ribadito - Mettiamoci la mascherina e usiamo tutte le precauzioni”.