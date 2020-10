55 imprecazioni a settimana per ridurre lo stress: è la media di chi lavora in ufficio

L’azienda inglese 4Com, che opera in ambito informatico, ha condotto una ricerca per analizzare il comportamento tipico dei lavoratori nel Regno Unito. I risultati, riportati da unilad.co.uk, hanno rivelato che, in media, ogni impiegato impreca o bestemmia 11 volte al giorno, per un totale di 55 volte a settimana. Il 25% degli intervistati ha ammesso di sfogarsi apertamente in ufficio, mentre l’11% ha raccontato di ascoltare almeno 25 imprecazioni al giorno. Solo una piccola percentuale ha dichiarato di non aver mai usato parolacce in ambito lavorativo.

La ricerca in questione, inoltre, ha citato una serie di studi secondo i quali, in realtà, dare libero sfogo alla propria rabbia faccia bene: gli impiegati che si trattengono, infatti, soffrirebbero maggiormente di stress. L’espressione delle proprie emozioni rappresenta un momento catartico grazie al quale dopo ci si sente meglio; i lavoratori che si lasciano sfuggire qualche parola di troppo alla fine risultano persino più onesti e sinceri rispetto a quelli che, al contrario, si tengono tutto dentro.