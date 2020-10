Ragazza rimane incastrata nell’asciugatrice: la salvano i pompieri

Dalla Gran Bretagna arriva una storia assurda: una ragazza è rimasta incastrata nell’asciugatrice dalla vita in giù e per riuscire a liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Come riporta metro.co.uk, la ragazza in questione si chiama Rosie Cole, ha 21 anni e qualche giorno fa ha deciso di fare una scommessa con i suoi coinquilini, ossia provare a entrare con almeno la metà del corpo dentro l’elettrodomestico.

A entrare ci è riuscita, peccato che poi sia rimasta bloccata: “Ho deciso di provare e con mia sorpresa è sembrato più facile di quanto pensassi – ha raccontato la giovane - È stato solo quando ho mosso entrambi i fianchi e ho incrociato le gambe dietro di me che mi sono resa conto che non potevo uscire. All’inizio non pensavo che fosse così male. I miei coinquilini poi cercavano di farmi ridere”.

Ben presto, però, Rosie si è resa conto che la situazione era molto più grave di quanto avesse pensato all’inizio. Nonostante i tentativi, infatti, la ragazza non riusciva proprio a uscire dall’apparecchio e così si è spaventata: “Cominciavano a farmi male le braccia mentre le tenevo tese cercando di tenermi su – ha spiegato - Faceva piuttosto caldo all’interno dell’asciugatrice. I miei coinquilini hanno provato a tirarmi fuori, ma non ci sono riusciti, quindi non sapevamo cos’altro fare se non chiamare i vigili del fuoco”.

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a salvarla: “Quando hanno chiamato i pompieri e hanno detto loro che qualcuno era rimasto bloccato in un’asciugatrice, la persona al telefono ha chiesto quanti anni avesse l’infortunato, pensando si trattasse di un bambino – ha raccontato - È stato molto imbarazzante”. La vicenda si è conclusa con una risata generale, compresa quella di Lydia, un’altra coinquilina che stava dormendo quando è accaduto il fatto e che si è svegliata terrorizzata quando ha sentito le sirene dei pompieri, temendo che la casa stesse andando a fuoco.