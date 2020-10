Crociere senza meta né fermate: partiranno da Singapore per rilanciare il settore

Quello delle crociere è uno dei settori colpiti più duramente dalla crisi durante questa emergenza sanitaria. E i diversi focolai esplosi all'inizio della pandemia proprio a bordo delle navi non hanno fatto altro che minare ulteriormente la fiducia dei viaggiatori.

Così, con l'obiettivo di contrastare la crisi e rilanciare questo settore turistico, da Singapore arriva l'idea delle crociere senza destinazione e senza fermate: il governo della città-Stato ha già approvato i primi viaggi in programma. Il 6 novembre salperà la World dream della Genting Cruise Lines, a dicembre sarà la volta della Quantum of the Seas di Royal Caribbean International.

Le regole per poter partire sono rigidissime. I clienti che desiderano provare questa esperienza di isolamento a bordo, viaggiando senza mai scendere in spiaggia o visitare le città, dovranno sottoporsi al tampone e potranno partire solo se negativi. Inoltre sulla nave dovranno indossare sempre la mascherina. Infine, chi arriva dall'estero, prima di salire a bordo dovrà osservare una doppia quarantena per un totale di un mese di isolamento. La nave potrà ospitare il 50% dei passeggeri rispetto alla capienza massima, sarà garantita la costante sanificazione degli ambienti e il controllo dell'aria condizionata.

Al lancio dell'idea, non sono però mancate le polemiche: in particolare a far sentire la propria voce sono stati gli ambientalisti, molto preoccupati per questo nuovo modello di turismo decisamente poco sostenibile.

(Credits photo: Getty)