La novità di questo Natale è l'albero a metà: risparmi spazio e decorazioni

Ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale, non si può non pensare all'albero da dover decorare (e bisogna ammettere che non per tutti è un momento gradito).

Ebbene, in commercio è arrivato un albero che, in un certo senso, dimezza il problema: il mezzo albero di Natale. Questo albero, che può essere comodamente accostato alla parete, è un'idea semplice ma geniale che permette di ridurre ingombro e decorazioni (infatti il retro non si vede!).

Una soluzione assolutamente perfetta per i nostri appartamenti, ma anche per i locali pubblici e gli uffici (dove lo spazio non è mai sufficiente).

Questi alberi "sezionati" sono disponibili nei negozi fisici e online. Quelli forniti dall'azienda DMORA disponibili su Amazon, ad esempio, vengono descritti come resistenti e realistici, si montano facilmente e non necessitano di manutenzione.

Inutile dire che il popolo del web ha accolto con grande entusiasmo l'idea...

(Credits photo: Instagram/puzzlingquilter)