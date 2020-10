Carlo Acutis sarà il primo Santo dei Millenials

Carlo Acutis, è stato beatificato ad Assisi e diventerà il primo santo dell'era digitale. La sua scomparsa, avvenuta il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, a causa di una leucemia fulminante, ha lasciato il segno grazie al web, in cui diffondeva il suo amore per Cristo e per l’Eucarestia.

Lodato anche da Papa Francesco che ha detto di lui: ”Ha saputo utilizzare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, valori e bellezza”.

Nonostante la sua breve vita, quindi, Carlo è diventato un vero e proprio esempio di fede cristiana, soprattutto tra i giovani, a cui è stato proposto come modello di santità dell'era digitale. Appassionato di informatica, infatti, utilizzava le sue conoscenze per parlare di fede sul web: ”L'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo", amava ripetere.

La proclamazione di Carlo Acutis beato, decretata dal Papa, è stata pronunciata dal cardinale Agostino Vallini, delegato pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, nel corso della santa messa celebrata all'interno della Basilica superiore di San Francesco ad Assisi.

La memoria del primo santo dei millenials verrà celebrata ogni anno il 12 ottobre, giorno della sua morte.

