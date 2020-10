Panico all’aeroporto Orio al Serio per un grosso ragno lupo

Un ragno in aeroporto semina il panico: è accaduto all'Orio al Serio di Bergamo. L’esemplare, di grandi dimensioni, è stato rinvenuto all'interno dei magazzini di un servizio di logistica.

I dipendenti, preoccupati sì per loro, ma anche della provenienza del ragno, hanno subito allertato la sezione di Bergamo dell’ENPA, l’Ente nazionale protezione animali che ha effettuato il recupero dell’animale, trasportandolo al museo Caffi dove Paolo Pantini, conservatore di zoologia degli invertebrati lo ha esaminato, accertandone la provenienza autoctona. Si trattava, infatti, di un esemplare di Hogna Radiata, noto come ragno lupo, subito rilasciato nel suo habitat naturale.

"Una delle principali differenze tra il ragno lupo e gli altri ragni - dichiara l'Enpa - è il fatto che questo aracnide non tesse una ragnatela per ingannare e catturare le prede ma aspetta nascosto e al momento opportuno si lancia sulla preda. Qualsiasi altro ragno, poi, in presenza dell'uomo o di un qualsiasi animale domestico, fugge sulla propria ragnatela. Il ragno lupo invece ha una tana, che potrebbe trovarsi in una porta o finestra nella casa o nell'edificio dove lo avete trovato. Infine, assomigliano molto alle tarantole ma sono molto più pelosi e sono sempre marroni o grigi con alcune linee marcate sul corpo e sono dotati di tre artigli tarsali sulle zampe", ha specificato l'ENPA.