Fedez e Leone confermano che arriverà una femminuccia: la gioia di Chiara

I Ferragnez sono in dolce attesa. Ormai la notizia è confermata: Chiara aspetta il suo secondo figlio, e sarà una femminuccia. A fugare ogni dubbio, arriva il piccolo Leo che, in un video pubblicato da Fedez su Twitter, esprime tutta la sua contentezza per il nuovo arrivo. In questi ultimi giorni c'è stato un gran parlare del sesso del nascituro... e ora Leo dà la conferma del fiocco rosa.

Papà Federico gli chiede se è contento che presto avrà una sorellina e lui, con i suoi occhi un po' furbetti, aspetta un po' prima di dare la risposta, sorride ed esplode in un fragoroso sì. Mamma Chiara pazza di gioia, si avvicina e lo bacia. Una scena molto commovente.

Dolcissimo Leone.