TikTok: finge un rapimento ma viene uccisa per errore

Quanto oltre ci si può spingere con l’utilizzo dei social? È quello che ci si chiede in seguito ad eventi, anche tragici, che si scatenano per pubblicare video su certe piattaforme.

L’ultimo è avvenuto lo scorso 2 ottobre in Messico, dove una giovane TikToker - Areline Martinez di 20 anni - stava inscenando insieme a un gruppo di 10 persone un finto rapimento da pubblicare sul noto social, quando una di loro, maneggiando la pistola ha fatto partire un colpo che ha raggiunto la ragazza alla testa, provocandone la morte.

Quello che doveva essere un finto rapimento si è trasformato in un incidente mortale. La ricostruzione del tragico evento è stata fornita da uno dei protagonisti della messa in scena. Gli altri attori avevano già provveduto a pubblicare sulla piattaforma il video del dietro le quinte, poi sequestrato insieme ad altro materiale, per poter far luce sull’accaduto e individuare i responsabili.

Areline non era nuova a certe iniziative: in rete sono state rinvenute altre clip simili, in cui veniva mostrato l’uso improprio di armi, con la ventenne sempre nel ruolo di vittima.