Loredana Berté invita tutti a indossare la mascherina: “Ho sempre infranto le regole, ma la uso anche io”

Loredana Berté è sempre stata un’artista anticonformista e rivoluzionaria. Nel 1974 il suo disco d’esordio, “Streaking”, fu persino ritirato dal mercato perché conteneva alcune immagini della cantante completamente nuda. Loredana oggi è ancora la regina del rock in Italia, è ancora una ribelle, eppure sa quando è il momento di fermarsi, come ad esempio adesso, con la situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Sui social la cantante ha voluto lanciare un messaggio importante, invitando tutti a essere prudenti e a indossare correttamente i dispositivi di sicurezza per evitare nuovi contagi di Coronavirus. “A nessuno piace portare la mascherina sulla bocca – ha scritto Loredana in una story di Instagram – io, che per prima ho sempre rotto… le regole, vi dico che essere liberi equivale a essere capaci di autogovernarsi e dunque di seguire semplici norme di comportamento per cercare di tornare il prima possibile alla libertà vera. Con un comportamento disciplinato – ha proseguito – possono scendere i contagi e potremo tornare alla nostra vita”.

“Oggi conosciamo le caratteristiche di diffusione del virus – ha aggiunto - e con pochi gesti quotidiani come l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale e l’igiene personale possiamo sperare di riconquistare al più presto la nostra indipendenza, limitando così la circolazione del nostro comune nemico, il virus”. Loredana Berté non è la prima artista a sostenere e promuovere l’utilizzo della mascherina; prima di lei lo hanno fatto, ad esempio, Vasco Rossi, il quale di recente si è scagliato apertamente contro i no-mask, e anche Adriano Celentano, che ha invitato i giovani di evitare assembramenti. La speranza è che il messaggio di questi artisti possa convincere tante persone a rispettare le regole per il bene di tutti.