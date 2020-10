Atleta realizza il sogno dell'amica disabile: la porta in spalla in cima al Monte Olimpo

Un maratoneta greco è riuscito a realizzare il sogno di un'amica disabile di raggiungere la vetta del Monte Olimpo.

Anche se poteva sembrare un'impresa impossibile, Marios Giannakou non ci ha pensato due volte e ha deciso di trasformare in realtà il sogno della sua amica, Eleftheria Tosiou, una studentessa 22enne disabile che vive su una sedia a rotelle.

Grazie ad uno speciale zaino modificato per lo scopo, ha preso la sua amica sulle spalle e, dopo aver trascorso una notte presso un rifugio a 2.400 metri, ha affrontato la scalata per il Monte Mytikas, la vetta più alta dell’Olimpo che si trova a 2.918 metri.

L'atleta conosceva benissimo il percorso, compiuto già 50 volte, ma sicuramente questa, anche per lui, è stata la scalata più emozionante. Infatti, prima di partire, ha dichiarato: "Per me tutte le gare internazionali e le medaglie ottenute finora significano poco rispetto a quest’obiettivo".

L'impresa è stata realizzata grazie all'aiuto di un team di 8 persone che ha seguito i due amici. Marios ha postato alcune immagini della scalata sul suo profilo Instagram commentando: "Non c’è niente di più reale di un sogno. Abbiamo raggiunto la vetta della Grecia insieme a Eleftheria e al nostro team".

(Credits photo: Instagram/marios_giannakou)