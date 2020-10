Deva Cassel debutta sulla copertina di un noto magazine

Dalla divina Monica alla divina Deva. Stessa bellezza, stesso fascino, Deva come mamma Monica conquista il mondo della moda.

La maggiore delle figlie di Monica Bellucci debutta in copertina su Elle. Non si fa attendere l’augurio della madre che la omaggia condividendo la cover su Instagram, accompagnata da un affettuoso post: “C’era una volta una bambina… Il tempo passa veloce, che la vita ti protegga amore mio”.

Deva, classe 2004, è figlia del noto attore francese Vincent Cassel. A soli 16 anni ha già lavorato come modella per gli stilisti italiani Dolce & Gabbana, realizzando uno spot che qualche anno prima vedeva protagonista di rara bellezza proprio mamma Monica. Oggi la scopriamo sulla copertina di una delle riviste più importanti di moda, il magazine francese Elle.

Deva Cassel, in realtà, è una persona molto riservata e schiva: le sue apparizioni in pubblico sono molto rare e sui social la sua presenza non è mai eccessiva. Le foto che pubblica, però, ricevono sempre molti apprezzamenti da parte di un già ampio numero di fan. La ragazza evidentemente non è ancora pronta per diventare una vera diva come la mamma: sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della moda e preferisce fare le cose un calma. Del resto, ha solo 16 anni e non c’è alcuna fretta.