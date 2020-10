È morto il papà di Francesco Totti: era positivo al coronavirus

Lutto per l'ex capitano della Roma Francesco Totti: è morto il papà Enzo. L'uomo era risultato positivo al coronavirus ed era ricoverato allo Spallanzani.

Enzo aveva 76 anni ed era affetto da altre patologie, pertanto rientrava nella categoria di persone a rischio. Era malato da tempo ed era stato già colpito da un infarto quando suo figlio Francesco indossava ancora la maglia della Roma. Per questo aveva rinunciato anche a seguirlo sui campi di calcio.

Per lo spogliatoio della Roma era una vera istituzione: per il compleanno del figlio spesso faceva vere e proprie incursioni a Trigoria per festeggiare tutti insieme con pizza bianca e mortadella.

Ciao Enzo ❤️



Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

Romano e romanista, soprannominato lo "sceriffo" in famiglia, aveva realizzato un sogno insieme a suo figlio quando Francesco era diventato prima giocatore e poi capitano della loro squadra del cuore. Era stato lui a regalargli il suo primo pallone all'età di 2 anni e Francesco non ha mai fatto mistero di dovere a lui i suoi valori.

Spesso raccontava: "Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol diceva che potevo farne quattro. Forse questa è stata la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori".

Recentemente, in occasione della festa del papà, Francesco lo aveva pubblicamente ringraziato scrivendo sui social: "Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli, i tuoi nipoti. Grazie di tutto papà mio, anzi sceriffo”

(Credits photo: Instagram/francescototti)