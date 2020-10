Donna litiga con un ragazzo e gli lancia addosso un cucciolo di cane

Sui social in queste ore si sta diffondendo la notizia di un triste episodio di razzismo e di violenza proveniente dagli Stati Uniti. Tutto è iniziato da un video pubblicato su Twitter da uno dei protagonisti della vicenda, un ragazzo che sul noto sito si fa chiamare Glogloglo. Le immagini mostrano il giovane che discute per strada con una donna: lui inizialmente è in macchina, mentre la donna si aggira intorno al veicolo con aria minacciosa e tenendo in braccio un cucciolo di cane.

Tra i due volano parole grosse: la donna lo offende con insulti razzisti, anche se molte parole sono incomprensibili. Molti utenti del web, nel vedere il video, hanno ipotizzato che la donna in questione abbia problemi psichici o che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti visto il suo comportamento sopra le righe.

La discussione è andata avanti per diversi minuti: quando poi il ragazzo ha chiesto alla donna se quel cucciolo che aveva in braccio fosse suo, lei ha reagito lanciandoglielo addosso. Come mostrano queste terribili immagini, il cane è però finito sull’asfalto e probabilmente si è anche ferito visto che ha guaito per il dolore dell’impatto.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d — glogloglo (@Mulaflare) October 10, 2020

Impaurito, il cucciolo si è rifugiato tra le gambe del ragazzo che, a quel punto, lo ha preso in braccio e ha poi deciso di non restituirlo alla donna, visto il suo gesto assurdo e violento nei confronti dell’animale. Alla fine, la donna si è allontanata dall’automobile, lasciando il cane con il ragazzo che ha poi avviato una raccolta fondi online per raggiungere la somma di tremila dollari per trovare una casa al cucciolo. Questa storia, però, ha commosso il popolo del web a tal punto che, dopo sole otto ore, la cifra desiderata è stata persino superata, raggiungendo i cinquemila dollari.