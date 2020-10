Suona il campanello e gli annuncia di aver vinto il Nobel per l'Economia: l'incredibile video

Il Premio Nobel per l'Economia 2020 è stato assegnato agli americani Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson della Stanford University in California, per "i progressi alla teoria delle aste e l'invenzione di nuovi sistemi di asta", afferma la giuria dell'Accademia svedese.

Tuttavia quando si vince il Nobel, non sempre lo puoi sapere in tempo reale. La commissione del Nobel infatti non è riuscita a contattare l'economista americano Paul Robert Milgrom, uno dei due vincitori. Lo studioso dormiva tranquillo nel suo letto da momento che era notte fonda. Non sapeva di essere il vincitore. Ma ad un certo punto ha sentito il campanello suonare e dalle telecamere di videosorveglianza è stato registrato un video che testimonia l'annuncio in diretta. Infatti il suo vicino di casa e co-vincitore del premio, Robert Wilson, ha svegliato il collega alle due di notte annunciando la prestigiosa vincita.

La Stanford University ha pubblicato il video delle telecamere di sorveglianza della casa.Un laconico "Wow" è stata la risposta di Milgrom. La moglie dell'economista invece si trovava in Svezia e ha ricevuto una notifica sul telefono, che è collegato al sistema di sicurezza dell'abitazione, e ha visto l'annuncio in diretta.