Fino a 3.000 € di bonus per chi paga con carta: arriva il Bonus Befana

Il Super Cashback, prima conosciuto come Bonus Befana, è in arrivo. Si tratta di un premio destinato ai 100 mila cittadini che usano la carta per i loro acquisti, che può raggiungere anche i 3.000 euro annui. A dare l'annuncio è stato il capo del Governo, Giuseppe Conte, che ha spiegato come funzionerà questo strumento per la lotta all'evasione fiscale.

Il Cashback è un rimborso del 10% su quanto si spende con la carta di credito o di debito, ed avrà una somma massima di 300 euro, su un tetto di spesa di 3.000 euro. La novità, però, riguarda, il Super Cashback e il relativo rimborso fino a 3.000 euro, ogni 6 mesi, per tutte le persone che utilizzano sistemi tracciabili per la spesa, indipendentemente dall'importo. Quello che sarà determinante in questo caso è quante transazioni si fanno. Il premio sarà attivo da dicembre.

In questo modo, si tenderà a usare di meno il contante e si potranno individuare con più facilità i furbetti del fisco. Lo strumento non è attivo per le spese online, per le quali già vengono usati sistemi di pagamento con carta.