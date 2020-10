Evento Apple: un leaker svela ciò che sarà presentato stasera

Grande giorno per Apple: stasera l'azienda di Cupertino presenterà in streaming delle grandi novità. Ma il popolare leaker Jon Prosser ha svelato in anteprima con un tweet che la presentazione non riguarderà soltanto l'iPhone12, diffondendo la lista di "presenti" e "assenti" della serata...

Secondo l'informatore, è confermata la presentazione di prodotti come iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, che probabilmente occuperanno gran parte della serata. Al loro fianco dovrebbe esserci l’HomePod Mini, ovvero una versione più piccola dello smart speaker (che non è ancora arrivato in Italia).

Nella lista di Prosser, oltre agli smartphone, si parla anche di un wireless charger molto particolare che dovrebbe essere molto simile a quello di Apple Watch. A quanto pare infatti il caricatore si aggancerà magneticamente al retro dell'iPhone 12, sfruttando un “nuovo meccanismo di ricarica wireless presente sul nuovo iPhone”.

Secondo l'informatore non si parlerà invece di AirPods Studio, AirTags, HomePod 2 e Macs. Insomma staremo a vedere quali e quante saranno le novità presenti.

It’s #AppleEvent day tomorrow!



Here’s a quick reminder of what you can expect, and what you shouldn’t:



iPhone 12 mini ✅

iPhone 12 ✅

iPhone 12 Pro ✅

iPhone 12 Pro Max ✅

HomePod mini ✅

Wireless charger ✅



AirPods Studio ❌

AirTags ❌

HomePod 2 ❌

Macs ❌



See ya then! — Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020

L'evento "Hi, Speed" si terrà alle ore 19 locali. Si tratta di un evento esclusivamente virtuale, che non prevede la presenza di media e invitati speciali per via della pandemia di COVID-19 in corso. L'evento di lancio dei prodotti potrà essere seguito in streaming collegandosi al sito Apple ufficiale.

