Ecco il nuovo iPhone 12: modelli, costi e caratteristiche

L'iPhone 12 è stato presentato ufficialmente nella giornata di ieri, in occasione di un evento speciale organizzato a Cupertino. In tutto ci saranno 4 modelli con tecnologia 5G: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e iPhone 12 Mini. La Apple ha scelto di adottare per tutti il nuovo SoC Apple A14 Bionic, già presente in iPad Air 4.

Per quanto riguarda il design, i nuovi smartphone della Apple presentano differenze nelle linee della scocca. E hanno un ampio notch nel quale sono alloggiati tutti gli elementi della TrueDepth Camera necessaria al funzionamento di Face ID. Il frame laterale è piatto.

Inoltre, per tutti i modelli Apple ha deciso di non includere nella confezione il caricatore e le auricolari, come già aveva annunciato. La scelta da una parte è stata fatta per contenere i costi, dall'altra per rispetto verso l'ambiente.

Ora passiamo ai costi. Per iPhone 12 sarà possibile fare un preordine il 16 ottobre e avrà un prezzo diverso in base alla memoria:

- iPhone 12 64GB - 939 euro

- iPhone 12 128GB - 989 euro

- iPhone 12 256GB - 1.109 euro

Per l'iPhone 12 Mini, lo smartphone 5G più piccolo al mondo, bisognerà aspettare il 6 novembre per l'apertura dei preordini. Qui i prezzi:

- iPhone 12 Mini 64GB - 839 euro

- iPhone 12 Mini 128GB - 889 euro

- iPhone 12 Mini 256GB - 1.009 euro

Ora passiamo a iPhone 12 Pro e Pro Max: per il primo i preordini saranno aperti il 12 ottobre, mentre per il secondo il 6 novembre. Qui i costi:

- iPhone 12 Pro 128B - 1.189 euro

- iPhone 12 Pro 256GB - 1.309 euro

- iPhone 12 Pro 512GB - 1.539 euro

- iPhone 12 Pro Max 128GB - 1.289 euro

- iPhone 12 Pro Max 256GB - 1.409 euro

- iPhone 12 Pro Max 512GB - 1.639 euro

(Fonte: hdblog)