Le 10 regole di Marie Kondo per avere una casa in perfetto ordine

Quando si parla di riordinare casa non si può non pensare a Marie Kondo che, con il suo metodo "Konmari", è diventata la guru indiscussa del decluttering. Non si tratta soltanto di riordinare, ma di liberarsi del superfluo e imparare a riconoscere ciò che serve davvero e può darci gioia.

Marie, infatti, ha spiegato che riordinare il disordine domestico comporta un miglioramento delle condizioni fisiche e ha un effetto detox. Ma funziona solo se si è davvero determinati e convinti a cambiare la propria vita... e se in casa non ci sono bambini piccoli. In quest'ultimo caso "la gioia che deriva dall'essere genitori supera qualsiasi soddisfazione che viene dal tenere la casa perfettamente ordinata".

Il metodo, ispirato alla religione Shintoista, consiste nel suddividere tutto ciò che si possiede in categorie e si basa su 10 regole principali:

Innanzitutto bisogna buttare via ciò che non si usa più: meglio farlo in una sola volta, senza rimandare. Riodinare per categoria e non stanza per stanza: ad esempio, si può partire dai vestiti. Consevare solo ciò che dà gioia: tutto il resto va eliminato senza pensarci troppo. Per riordinare i vestiti occorre radunarli tutti in un punto: poi vanno esaminati uno per uno, scegliendo quelli da buttare senza tentennamenti. Ripiegare i vestiti come origami: questo permette di recuperare tantissimo spazio. Riodinare i vestiti in verticale: questo permette di avere sempre tutto ben visibile e a portata di mano. Scegliere un angolo della casa in cui posizionare gli oggetti più cari: sarà un piccolo tempio dove sentirsi bene. Lasciare per ultimi gli oggetti con valore affettivo: sarà la cosa più difficile da riordinare. Posizionare le borse una dentro l'altra: in questo modo si recupera spazio prezioso. Riorganizzare gli spazi in modo semplice: avere una precisa collocazione per ogni oggetto ci permette di conservare l'ordine e di trovare sempre tutto.

Ora non resta che provare a mettere in pratica questi 10 preziosi consigli!

(Credits photo: Instagram/mariekondo)