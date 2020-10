Covid, il virologo Crisanti avverte: “Occorre bloccare il virus o a Natale il lockdown sarà inevitabile”

Il Coronavirus in Italia continua a diffondersi e il timore di tutti è che le misure di contenimento possano aumentare nelle prossime settimane se non si riusciranno ad arginare i contagi. A tal proposito, il virologo Andrea Crisanti dell’Università di Padova è convinto che se non si invertirà la tendenza di questi giorni, una nuova quarantena sarà inevitabile.

“Lockdown a Natale? Credo sia nell’ordine delle cose - ha dichiarato a Studio24 - Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus”.

Per il professore bisogna agire in fretta: “Più che misure sui comportamenti, occorre bloccare il virus: tra 15 giorni non vorrei trovarmi a discutere di 10-12mila casi al giorno – ha detto ancora per poi concludere - Si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing”.