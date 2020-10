La commovente lettera di addio di Francesco Totti al papà Enzo, scomparso lunedì

Francesco Totti ha dedicato una toccante lettera di addio al papà Enzo, scomparso lunedì scorso all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Il papà dell'ex capitano della Roma aveva 73 anni ed era risultato positivo al Covid-19. Già malato da tempo, a causa di complicazioni, non ce l'ha fatta. I funerali sono stati celebrati questa mattina a Roma.

Francesco, che era molto legato a suo padre, ha espresso tutto il suo dolore per non essere riuscito a restare al suo fianco in questi giorni difficili: «Ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te».

Lo storico numero 10 della Roma ha colto l'occasione per ringraziare suo padre: «Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!!». Nostalgia, gratitudine e rammarico per i momenti persi si alternano nel suo messaggio pieno di emozione.

Francesco non ha mai fatto mistero di quanto la presenza di suo padre sia stata determinante nella sua vita e nella carriera sportiva e scrive ancora: «Senza di te non ce l'avrei mai fatta» e conclude aggiungendo: «Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore». Così Francesco saluta Enzo, chiamandolo affettuosamente "sceriffo" e augurandogli di fare buon viaggio.

