Torna "Dexter": 10 nuovi episodi per il 2021

Grande notizia per i fan di "Dexter": Showtime ha ordinato una nuova stagione della popolare serie tv, che potrà finalmente soddisfare chi era rimasto deluso dalla chiusura.

Il revival, che vedrà come protagonista l'insostituibile Michael C. Hall nei panni del protagonista Dexter Morgan, sarà composto da 10 nuovi episodi. La produzione dovrebbe già partire il prossimo inverno così da poter garantire la messa in onda della nona serie per l'autunno del 2021.

Gary Levine, presidente di Showtime, ha dichiarato che "Dexter" è stata una serie molto importante per l'affermazione del network. Per questo, prima di proporre un revival, la produzione si è accertata di trovare un approccio creativo adeguato alla serie originale. A tal proposito ha aggiunto: "Ebbene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips (in qualità di showrunner) e Michael C. Hall lo hanno trovato. Non vediamo l'ora di girare la nuova serie e mostrarla al mondo!”.

Ora i fan della serie thriller-drama dovranno solo attendere per poter scoprire le nuove vicende di Dexter Morgan, il tecnico forense della polizia di Miami che è anche un serial killer che uccide criminali.

(Credits photo: sho.com)