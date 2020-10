Lui è Pistacchio, il cucciolo di Labrador nato con il pelo verde

Avete mai visto un cane verde? Quello che vedete in foto si chiama Pistacchio, è un cucciolo di Labrador e il suo pelo è completamente color prato. Lo strano caso arriva dalla Sardegna, dove Giannangelo Liperi e Cristian Mallocci portano avanti un'azienda agricola. Pistacchio fa parte di una cucciolata: lui solo è verde, i fratelli hanno il pelo chiaro come tutti i cani della loro razza.

Un fatto rarissimo, ma che non ha nulla di anormale. Questo succede perché il liquido amniotico della mamma si mescola con la biliverdina, colorando il manto del piccolo. Pistacchio è dolcissimo, è in piena salute e cresce come i suoi fratellini. Purtroppo, non resterà per sempre verde: pian piano con la crescita tornerà del suo colore naturale.

Ecco il racconto da parte del proprietario: "Quando sono andato a vedere come stava la cagna ho notato che aveva partorito ma uno dei cuccioli aveva un colore insolito: era verde. A quel punto sono andato dal mio compagno di lavoro Giannangelo, impegnato in altre faccende nell’azienda e ho esordito: Hai mai visto un cane alieno? Lui è rimasto stupito e così siamo andati insieme a vedere il piccolo di Labrador. La prima supposizione è stata: La cagna ha forse partorito sull’erba? Ma una volta preso il cuccioletto tra le mani abbiamo capito che era colore del suo pelo, era davvero verde. Non credevamo ai nostri occhi. Non riuscivamo a capire cosa fosse successo e così abbiamo cercato di documentarci su internet scoprendo che il raro evento è del tutto naturale".