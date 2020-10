Massimo Boldi invoca l'intervento di Mattarella per mettere fine al terrorismo mediatico

Massimo Boldi è tornato a parlare di mascherine e coronavirus sul suo account Facebook, attaccando quello che definisce "terrorismo mediatico" e invocando persino l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poche ore fa l'attore ha scritto: «In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello stato per poter eliminare tutte le mele marce se vogliamo vivere la controtendenza che salverà noi ed i nostri figli. Un paradosso che sta facendo impazzire tutti. Diciamo BASTA CON IL TERRORISMO MEDIATICO. GRAZIE PRESIDENTE».

Il post dell'attore ha scatenato le reazioni degli utenti. C'è chi ha risposto ironizzando sulle sue parole, come nel caso dell'utente che si chiede che fine abbia fatto il Cipollino che ci faceva ridere o chi lo invita ad andare in cantina fino alla fine della pandemia, se ritiene che questa sia la soluzione migliore. C'è poi chi reagisce male, invitandolo a "farsi un giro negli ospedali" prima di lanciare messaggi di questo tipo. Ma c'è anche chi lo sostiene, congratulandosi per il suo coraggio nel metterci la faccia.

Non è la prima volta, comunque, che Boldi interviene su questo tema delicato. Già qualche mese fa aveva accusato i potenti del mondo di voler tappare la bocca al popolo usando le mascherine.

(Credits photo: Facebook/MassimoBoldiReal)