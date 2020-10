“Arancia meccanica” torna al cinema per pochi giorni

Nei cinema del circuito UCI sta per iniziare una rassegna dedicata a due dei più grandi registi della storia del cinema, ovvero Federico Fellini e Stanley Kubrick. Per l’occasione, alcuni dei loro capolavori saranno di nuovo proiettati nelle sale cinematografiche.

Questa settimana a tornare al cinema sarà “Arancia meccanica”, film cult diretto da Kubrick che ricevette ben quattro candidature agli Oscar. Il film uscito nel 1971 è basato sull’omonimo romanzo distopico scritto da Anthony Burgess nel 1962.

Il ruolo del protagonista fu affidato a Malcolm McDowell senza neanche il provino, perché il suo volto convinse subito il regista che lo trovò perfetto per interpretare il giovane drugo Alex. Il film fu girato in ambienti reali ma qualche scenografia fu costruita in una piccola fabbrica affittata dalla produzione. Tra queste, ad esempio, c’è il celebre Korova Milk Bar, dove Alex e i suoi amici si riunivano a bere il “Latte più”. Kubrick ebbe l’idea per le sculture presenti nel locale dopo aver visto una mostra.

A proposito del film, Kubrick disse: “Nella storia ci si interroga sul problema della libertà di scelta. Se veniamo privati della possibilità di scegliere tra bene e male perdiamo la nostra umanità. Diventiamo quindi, come suggerisce il titolo, ‘un'arancia meccanica’?”. Il film tornerà nelle sale a partire da oggi, 15 ottobre.