Raffaele Sollecito rivela di essere sul lastrico: "Ho debiti per 1,2 milioni"

Raffaele Sollecito ha rivelato di trovarsi sul lastrico e di essere indebitato per oltre 1,2 milioni di euro a causa delle spese sostenute durante il lungo processo per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher.

Un processo durato complessivamente circa 8 anni, passando per cinque gradi di giudizio. Sollecito è stato assolto in via definitiva il 27 marzo del 2015 dalla Corte di Cassazione, ma sostiene che lo Stato stia continuando a condannarlo ancora oggi, anche perché non è ancora riuscito ad ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione.

Intervistato dalla trasmissione di Tv8 "Ogni Mattina", Sollecito ha ripercorso le tappe della sua storia, ricordando di aver trascorso in carcere quattro anni, di cui sei mesi in isolamento. Il 36 enne ha raccontato: "Per me è assurdo sentirmi rispondere dai giudici italiani che oltretutto c’è un meccanismo piuttosto singolare, in Italia, dove quando devi chiedere un risarcimento ti rimandano dalla Corte che ti aveva condannato quindi è abbastanza complicato che abbiano un’idea diversa rispetto a quella che avevano…".

Raffaele ha definito "tragici" quegli anni di processo e detenzione: "Mi sono sentito un mostro. Hanno completamente distrutto la mia immagine e anche quella della mia famiglia".

