Dito medio rivolto ai “no-mask”: a Berlino è polemica per uno spot pubblicitario

A Berlino sui giornali locali e sul web è stata lanciata una campagna pubblicitaria dall’ente turistico Visit Berlin. Nello spot compare una signora anziana che indossa una mascherina a fiori e, con sguardo di sfida, mostra il dito medio indirizzando il gesto ai “no-mask”. Il sindaco della capitale tedesca, Michael Mueller, ha preso le distanze da questa iniziativa che ha definito “imbarazzante”.

Il primo cittadino ha spiegato anche che la campagna non è stata commissionata dal Senato locale: “C’erano modi meno infelici per attirare l’attenzione”, ha commentato. L’immagine ha suscitato l’indignazione di molti esponenti politici, come il leader locale della CDU di Angela Merkel, Kai Wegner, il quale ha commentato: “La situazione è troppo grave per scherzi stupidi”.

Da parte sua, Visit Berlin fa sapere che non intende utilizzare di nuovo quell’immagine ma c’è piena soddisfazione per aver raggiunto lo scopo: “Volevamo usare un linguaggio che si adattasse al carattere di Berlino – ha spiegato un portavoce dell’ente turistico – e che sottolineasse la drammatica situazione della pandemia. Ci siamo riusciti”.

Nel frattempo, a Berlino il Coronavirus continua a diffondersi ed è ormai stata superata la soglia di allerta di 50 casi ogni 100mila abitanti.