YouTube e Facebook contro i novax: rimuoveranno i contenuti antivaccinisti

In questo momento molto delicato a causa della pandemia, la lotta contro la disinformazione è ancora più importante. Ecco perché Facebook e YouTube hanno deciso di intervenire in maniera forte contro i cosiddetti novax: i due siti, infatti, hanno deciso di rimuovere tutti i contenuti antivaccinisti che stanno dilagando in rete, soprattutto considerando il fatto che sono sempre di più anche i negazionisti del Covid.

In questo periodo è importante avere la possibilità di fare una diagnosi differenziale per riuscire a individuare i casi di Coronavirus e distinguerli da quelli legati all’influenza. Per questo motivo è stata lanciata una campagna per promuovere la vaccinazione antinfluenzale e diminuire il carico sul sistema sanitario. Nonostante questa situazione, i novax continuano a fare disinformazione proprio attraverso i social.

Da qualche mese i contenuti antivaccinisti e negazionisti non ricevono più pagamenti promozionali e non possono essere messi in evidenza grazie ai provvedimenti di demonetizzazione presi da Google. Questa procedura, però, non è sufficiente per arginare l’infodemia e così Facebook e YouYube sono arrivati alla cancellazione: “Tutti i contenuti che includono affermazioni sui vaccini anti Covid-19 e che contraddicono il parere degli esperti delle autorità sanitarie locali o dell’OMS saranno rimossi da YouTube”, si legge tra le indicazioni date da Agcom. Facebook, inoltre, non cancellerà solo video e post novax, ma anche le promozioni a pagamento: non si tratta di una censura, in quanto i post di opinione sociale e politica resteranno liberi e non verranno oscurati, ma quelli che diffondono notizie false, invece, non saranno più ammessi.