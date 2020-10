Ricordate Pomodori verdi fritti? Ora diventa una serie tv

Nel 1991 uscì al cinema un film dal titolo “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno”, basato sul romanzo di Fannie Flagg. Fu Jon Avnet a dirigerlo e divenne ben presto un cult. La pellicola racconta la relazione tra due giovani donne anticonformiste, Idgie e Ruth che gestiscono la tavola calda situata in una stazione ferroviaria.

In quel luogo di passaggio, le vicende delle due protagoniste si intrecciano a quelle degli abitanti del luogo, in una storia davvero struggente ambientata negli Stati Uniti degli anni ’30, periodo in cui il machismo e il razzismo erano più diffusi che mai.

Oggi, a distanza di 30 anni, questo film cult sta per diventare una serie tv del canale americano NBC: non sarà un remake, bensì un adattamento ai giorni nostri e i protagonisti saranno i discendenti dei personaggi principali del film. L’attrice Reba McEntire, ad esempio, interpreterà una Idgie Threadgoode matura che torna nel luogo dove viveva, nel tentativo di riallacciare i rapporti con la figlia. La donna troverà la tavola calda in grande difficoltà e il contesto cittadino completamente cambiato.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul cast e sui tempi di produzione, dunque non si può ancora sapere se nella serie tv ricompariranno personaggi storici. Non resta che attendere per scoprirlo.