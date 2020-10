Toglie le cuffie perché sente solleticare: dentro trova un grosso ragno cacciatore

Olly, un idraulico di Perth (Australia), mentre lavorava sentiva un solletico nelle cuffie e proprio non riusciva a concentrarsi. A un certo punto si è scoperto le orecchie e ha trovato una cosa incredibile: dentro le cuffie c'era un grosso ragno cacciatore. L'animale era rannicchiato da una parte, evidentemente quello era un rifugio perfetto per lui.

L'uomo ha raccontato l'accaduto ai media e ha anche mostrato il video che ha fatto per immortalare il bizzarro ospite nelle sue cuffie. Il filmato ha scatenato la rete, molti i commenti, come: "Sono stupito che tu non abbia avuto un attacco di cuore quando hai visto cosa ti solleticava l’orecchio", oppure "Compra delle nuove cuffie e lascia che il ragno abbia la sua nuova casa".

Il fatto ancora più buffo è che il ragno stava benissimo nelle cuffie di Olly, a tal punto che è rimasto lì dentro anche se il suo proprietario ha fatto di tutto per farlo uscire.

Il ragno cacciatore non è velenoso. In realtà produce veleno, ma non è mortale per l'uomo. Sono più che altro le sue dimensioni a fare paura: possono arrivare fino a 30 cm con le zampe in distese.

