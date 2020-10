Tutte le novità del nuovo DPCM annunciato ieri

Ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le misure previste dal nuovo Dpcm, in vigore da oggi 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre, per cercare di arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus, ogni giorno più numerosi nel nostro Paese. Nonostante questo, il Premier ha spiegato che l’Italia “non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato”.

“La situazione è grave – ha detto – il Governo c’è, ma ciascuno deve fare la sua parte”. Per evitare di chiudere tutto di nuovo, dunque, è stato necessario aggiungere nuove regole o modifiche a quelle già in vigore. Il Premier ha sottolineato che, in ogni caso, le misure più efficaci restano le precauzioni di base, ossia la mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani. Conte ha invitato tutti alla massima prudenza, anche con parenti e amici.

Ecco tutte le principali novità del nuovo decreto.

Bar e ristoranti

Tutti i bar e i ristoranti potranno restare aperti dalle 5 del mattino fino a mezzanotte con consumo solo al tavolo. A ogni tavolo potranno sedersi massimo sei persone. Il Governo, inoltre, ha dato facoltà ai sindaci di intervenire per chiudere vie o piazza dove il rischio assembramento è maggiore. In quel caso, i locali potranno chiudere alle 21. Dalle ore 18 in poi sarà possibile esclusivamente il consumo al tavolo: il gestore di ogni bar e di ogni ristorante, inoltre, dovrà affiggere all’esterno del locale un cartello con l’indicazione del numero massimo di clienti consentiti all’interno.

Sport, palestre e piscine

Gli sport di contatto a livello amatoriale, come calcetto e basket, restano vietati; bloccata anche l’attività di associazioni e scuole per bambini e ragazzi. Il calcio dilettantistico resta attivo fino alla prima categoria. In quanto a palestre e piscine, il Premier Conte ha spiegato che, sebbene molte strutture si siano adeguate alle norme anti-Covid, molte altre ancora non lo hanno fatto: per questo motivo, il Governo ha deciso di dare una settimana di tempo alle palestre e alle piscine affinché si adoperino per adeguarsi alle norme di sicurezza, altrimenti si arriverà a una chiusura.

Smartworking

Nell’impossibilità di alleggerire le reti dei trasporti pubblici, il Governo ha deciso di aumentare lo smartworking, sperando così che i mezzi siano meno pieni. La percentuale del lavoro da casa salirà così dal 50 al 75%. Sulle metropolitane verranno effettuati maggiori controlli sulle banchine per agevolare i flussi di salita e discesa.

Scuola

Le scuole rimangono aperte e le lezioni continueranno a svolgersi in presenza. Conte ha però precisato che, per le sole scuole superiori, ci sarà un ulteriore scaglionamento degli orari con gli ingressi non prima delle 9 ed eventuali turni pomeridiani, qualora fossero necessari. L’obiettivo è quello di alleggerire i mezzi pubblici nell’ora di punta mattutina. Le scuole superiori, inoltre, potranno anche alternare la didattica in aula con quella a distanza, qualora lo ritengano necessario.

Sagre, fiere e congressi

Sono sospesi tutti gli eventi come sagre, fiere e congressi. Sono consentite esclusivamente le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.

Asl e Immuni

Il nuovo Dpcm prevede che le Asl segnalino obbligatoriamente i nuovi contagi accedendo alla piattaforma centrale dell’App Immuni, così da rendere “più efficace il contact tracing”.

Qui il testo completo del Decreto.