La presunta frecciatina (poco velata) di Samsung ad Apple

Samsung ha trollato Apple con un post sulla pagina Facebook ufficiale. La casa coreana ha infatti colpito i rivali cavalcando la scia dei tormentoni social che si sono scatenati dopo la presentazione dei nuovi iPhone 12 che escludono caricabatterie e auricolari dalle confezioni.

Nel suo post (pensato per mettere a confronto i rispettivi top di gamma), Samsung presenta in bella vista proprio un caricabatterie e nell'ironica didascalia scrive: “Il tuo Galaxy ti fornisce ciò che cerchi. Dalle basi come il caricatore alla migliore fotocamera, batteria, performance, memoria e anche uno schermo a 120 Hz su uno smartphone”.

Apple ha deciso di escludere caricatore e cuffiette EarPods, oltre che dalle confezioni dei nuovi ‌iPhone‌ 12, anche da tutti i nuovi lotti dei modelli ancora in catalogo (come iPhone 11, iPhone Se 2020 e iPhone Xr). Si tratterebbe di una scelta ecosostenibile che (a quanto pare) non prevede alcun dietrofront.

Una mossa poco gradita anche dai sostenitori più accaniti del marchio che ha scatenato polemiche e ironia sui social ed è stata abilmente sfruttata dal brand rivale. Va detto però che questa presa in giro potrebbe ritorcersi contro l'azienda coreana, dal momento che circolano voci secondo le quali anche Samsung sarebbe intenzionata ad eliminare gli accessori di serie a partire dal 2021.

(Credits photo: Facebook/SamsungCaribbean)