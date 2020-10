La mozzarella ripiena di Nutella è il nuovo must have di questo autunno

E dopo la pizza all’ananas una nuova sperimentazione culinaria fa tanto parlare di sé: la mozzarella con il cuore di Nutella.

Sembra essere la novità del momento e l'ideatore e produttore è il Caseificio Semeraro di Martina Franca che ha creato questo azzardo culinario. Il signor Francesco Semeraro, titolare del caseificio e uomo di grande esperienza nel suo lavoro, ha deciso di non limitarsi ai soli prodotti della tradizione, ma di proporre il made in Italy anche come marchio di innovazione. Ed ecco che lancia sul mercato una novità tutta da scoprire: la Mozzarella con la Nutella.

Due eccellenze italiane, ma anche due gusti completamente opposti, trovano un incastro inconsueto che fa discutere. Rosita, la figlia del signor Francesco, assicura che il prodotto sia una vera squisitezza: “Se la mozzarella è calda, ha il sapore del latte con il cioccolato. Se è fredda, si avverte meglio il contrasto tra dolce e salato”.

Si tratta di un prodotto molto apprezzato e sembra che ai ricevimenti sia ricercatissimo. Ma ai puristi del gusto e della cucina della tradizione tutto questo sperimentalismo sembra non piacere affatto. Resta il fatto che la mozzarella col cuore di Nutella fa discutere.