Basta fazzoletti per le cimici: ecco l'attrezzo che stavate aspettando per catturarle vive

A quanti è capitato di schiacciare inavvertitamente una cimice e sentire diffondersi in casa uno sgradevole odore?

Da oggi è possibile dire addio alle cimici, in modo facile e veloce, senza però uccidere i poveri insetti. Con il “prendi cimici”, infatti, è possibile catturarle senza fargli del male, per poi liberarle nel loro ambiente naturale.

L’idea di realizzare questo strumento, simile ad una trombetta, è venuta ai fratelli Renato e Roberto Grisotto, proprietari dell’azienda Gr Plast a Bottrighe (Rovigo) che produceva vuvuzela. Ma come spesso accade, per soddisfare le richieste di un cliente, hanno intrapreso una nuova avventura, progettando e poi producendo un oggetto davvero singolare, pensato per un impiego casalingo e quindi molto facile da usare: un lungo corpo centrale si collega ad un serbatoio utile a contenere gli insetti che poi, una volta “catturati”, andrà svuotato.

“Si tratta di una specie di tromba in plastica eco sostenibile grazie alla quale si possono catturare le cimici senza schiacciarle e rispettando l’ambiente”. Idea promossa!