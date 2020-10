Ottengono internet gratis per 18 anni per aver chiamato la figlia come il provider

Una coppia di neogenitori ha deciso di cogliere al volo l'opportunità di avere la fornitura del WiFi gratuito per 18 anni: in cambio hanno accettato di dare alla loro bambina il nome del provider.

A promuovere la bizzarra offerta è stato il provider Internet svizzero Twifi che garantirà la navigazione gratuita per i prossimi 18 anni a tutti i genitori che decideranno di chiamare il proprio bambino o la propria bambina Twifius o Twifia (dimostrandolo con l'invio del certificato di nascita del bimbo).

Ad accettare l'offerta è stata una coppia di 30 e 35 anni, non senza qualche attimo di esitazione. Pare infatti che la neomamma abbia avuto qualche dubbio prima di riconoscere che, in fondo, ci sono tanti nomi peggiori.

Twifia sarà il secondo nome della piccola. Un piccolo sacrificio che permetterà ai genitori per i prossimi 18 anni di mettere da parte in un fondo destinato alla bambina i soldi che avrebbero dovuto spendere per il Wi Fi.

Philippe Fotsch, capo di Twifi, si è impegnato a garantire il servizio gratuito alla famiglia anche in caso di fallimento dell'azienda.