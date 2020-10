Ecco la mascherina-cravatta per rispettare le norme di sicurezza senza rinunciare allo stile

Un’azienda napoletana, Ulturale, ha inventato un accessorio glamour che sta attirando molta attenzione: si tratta di “Vattinn”, “The Safety Tie”, ossia la mascherina-cravatta, un accessorio pensato per chi vuole andare in ufficio in totale sicurezza, senza però rinunciare a un tocco di stile.

Grazie alla grande tradizione sartoriale portata avanti da questa azienda partenopea, è stato così possibile creare un accessorio alla moda che, però, garantisca il rispetto delle regole anti-Covid per la sicurezza della persona che lo indossa, ma anche di chi incontra.

Al momento “Vattinn" è disponibile in tre varianti: blu, con monogramma arcobaleno al sottonodo, bordeaux con punto a spillo azzurro, e a trama blu scura e azzurra. Il prezzo è di 170 euro e si può acquistare nei negozi presenti a Napoli, Roma, Milano, Varese, Parma oppure nello store online.