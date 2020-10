50 persone per girare un film hard: irruzione della Polizia

E come nella scena di un film, la polizia fa irruzione e arresta i malfattori. È successo più o meno questo in un appartamento di Madrid dove era stato allestito il set di un film hard con ben 50 persone, contravvenendo ad ogni norma anti Covid. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’abitazione si presentava piena di gente e con una sorta di fila all’ingresso, senza adempiere all’obbligo di distanziamento sociale. Nessuna delle persone trovate in casa, perdipiù, indossava la mascherina.

Le forze dell’ordine hanno denunciato tre persone, tra le quali il noto produttore di film pornografici Ignacio Allende Fernández, conosciuto come Torbe (in foto), per aver organizzato un’orgia in casa. Sembra che lo stesso avesse pubblicizzato l'evento sul proprio sito, parlando con disinvoltura di "delitto contro la salute pubblica".

La polizia ha visualizzato l’annuncio e ha prontamente fatto irruzione per interrompere l’orgia, anche se alcuni hanno persino opposto resistenza. Fernandez e il suo staff sono stati immediatamente sanzionati per delitto contro la salute pubblica, disobbedienza e resistenza all’autorità.