Tutte le novità in arrivo per Facebook Messenger

Messenger, la piattaforma di messaggistica istantanea gestita da Facebook, cambia look e si presenta sotto una nuova veste. Insieme all'annuncio di integrazione con Instagram, l'app ora ha un nuovo logo e sono in arrivo nuove funzionalità e un'interfaccia grafica migliorata.

Prima di tutto, Messenger ridisegna la propria immagine e presenta un logo rinnovato, molto più contemporaneo e vicino a Instagram. Via l'azzurro, lo sostituisce una gradazione di colori che va dall’azzurro al rosa, passando per il blu e il viola. Il vicepresidente dell'applicazione commenta così: "Il nostro nuovo logo riflette uno spostamento verso il futuro della messaggistica, un modo più dinamico, divertente e integrato per rimanere in contatto con le persone a cui si è vicini".

Per quanto riguarda le nuove funzioni, Messenger punta tutto sulla personalizzazione: "10 milioni di utenti personalizzano ogni giorno le proprie conversazioni, quindi sappiamo che la personalizzazione è importante quando si parla di connettersi con le persone a cui si è più vicini", come afferma il vicepresidente Stan Chudnovsky. Nuovi temi per le chat, reaction modificabili, la funzione vanishing mode (chat che scompaiono dopo un po') e quella watch together (per guardare i video tutti insieme), sono gli aggiornamenti più attesi.