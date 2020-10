Francia, va in taxi di notte alla reggia di Versailles ed entra urlando: “Sono il re”

In piena notte e in preda ad un delirio da presunto sovrano, un giovane ha scavalcato il muro di cinta e ha infranto una porta finestra, per poi introdursi furtivamente nella Reggia di Versailles affermando: “Sono il Re”.

Un episodio davvero singolare che ha sconvolto lo stesso tassista a cui è spettato il compito, non facile, di assecondare un cliente… fuori dal comune. L’autista ha però poi prontamente allertato le forze dell’ordine, vedendolo in azione. Il 31enne protagonista della curiosa vicenda diceva di dover rientrare in possesso di quella che credeva fosse la sua legittima dimora, aggirandosi all’interno dei giardini.

Il giovane, residente a Parigi, aveva chiamato un taxi, comunicando ad un incredulo conducente di essere il re in persona e di voler far rientro nella propria dimora, il castello di Versailles. Il tutto sventolando la bandiera della Francia. Temendo una reazione violenta al rifiuto, il conducente ha deciso di assecondare il 31enne senza approfondire. Fino a quando, una volta giunti alla Reggia, il tassista non ha visto l’uomo arrampicarsi per cercare di entrare, allora ha chiamato la polizia.

“L’uomo è stato intercettato dopo aver rotto il vetro della porta d’entrata che permette di accedere alla galleria bassa. Tuttavia nessun oggetto delle collezioni esposte è stato danneggiato”, ha precisato la portavoce della Reggia.

