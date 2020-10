Ragazza di 18 anni diagnostica la sua malattia da sola

Israa Altayeh è una ragazza giordana di 18 anni. Dall'età di 10 soffre di una malattia, che nessun medico è mai riuscito a diagnosticare. Inutili sono state tutte le analisi e le visite a cui la giovane donna si è sottoposta. Fino a quando la soluzione è arrivata da lei stessa: si è messa a studiare medicina e ha capito di essere affetta da una patologia rara.

Fin da bambina Israa soffriva di forti dolori muscolari, problemi all'apparato digerente, allo stomaco e perdite di conoscenza. Un problema invalidante che però non ha mai trovato una risposta. Ha così aperto i testi di medicina e ha studiato, fino a scoprire che si trattava della sindrome di Ehlers Danlos (EDS), una malattia rarissima che riguarda i tessuti connettivi. Purtroppo, per questo tipo di problemi oggi non esiste una cura.

La 18enne, una volta scoperta la causa del suo malessere, ha condiviso la sua esperienza in rete e ha detto: "Ho fatto arrivare dall’America cibo e medicine speciali per la mia situazione e altre cose per ridurre i problemi alle articolazioni. Ora ho una speranza, ora posso ricominciare a pensare al futuro come fanno le ragazze della mia età. So che ci vorrà ancora tempo per le cure, ma sono uscita dal buio".

Oggi per mangiare Israa ha un tubo di alimentazione nell’intestino tenue, che le hanno inserito i dottori, ma nei suoi occhi si leggono fiducia e speranza.