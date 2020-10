Bimba di 2 anni scatta una foto alla madre nuda e la invia a tutta la rubrica

Una bambina di 2 anni dell'Ohio, USA, ha deciso inconsapevolmente di far passare momenti di vero dramma a sua madre. La bimba ha infatti scattato una foto all'ignara mamma mentre era nuda e si asciugava i capelli e l'ha inviata a tutti contatti della rubrica dello smartphone.

Come riporta il Mirror, Emily Schmitt, 31enne, aveva lasciato lo smartphone a sua figlia Carsyn di 2 anni per intrattenerla mentre si asciugava i capelli. Ma era nuda e non si è accorta che la piccola le stava scattando una foto per poi inviarla a varie persone su Snapchat.

Quando ha ricevuto un messaggio da un collega che le diceva: "grazie per questa foto nuda", Emily si è resa conto di quello che aveva fatto la piccola Carsyn. Subito ha scritto un messaggio di scuse a tutti i conoscenti coinvolti nello "scherzo" della figlia e si è sentita in enorme imbarazzo.

Emily ha chiarito il disguido con tutti e ha deciso di rendere pubblica la sua storia con molta ironia. La donna ha postato su Facebook un messaggio spiegando l'accaduto, scrivendo: "Dato che lo shock iniziale è finito, i momenti di follia sono già passati, ed è arrivata la fase di accettazione, immagino che condividerò quello che mi è successo ieri". E ancora: "Ero mortificata. Penso letteralmente di essere morta per almeno un minuto, poi sono tornata in vita in modo da poter dire alla gente cosa è successo. È così divertente questa mia bambina selvaggia. Non può essere domata! Fortunatamente era Snapchat, quindi dobbiamo trovare gli aspetti positivi. Nessuna delle foto si è salvata e nessuno ha fatto uno screenshot. Ho pensato che una bella risata avrebbe fatto bene alla gente".

(Credits photo: ladbible.com)