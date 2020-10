"Cioè" festeggia 40 anni con un'edizione speciale che celebra gli anni '80

Il 7 ottobre 1980 usciva in edicola il primo numero di una rivista per ragazze (e ragazzi) destinata a segnare la storia del costume pop italiano entrando nelle case di migliaia di adolescenti: si trattava di "Cioè". Il magazine oggi compie 40 anni e festeggia in grande celebrando i mitici anni 80.

Tendenze, showbiz, ma soprattutto confronto generazionale e informazione su temi delicati come i primi amori: questi gli argomenti trattati dal magazine (edito da Panini Magazines) fino ad oggi, con un linguaggio che si è adattato ai cambiamenti degli ultimi 40 anni.

Cioè nel corso della sua lunga storia ha segnato numerosi record: la prima rivista con un target giovane, la prima a regalare un gadget, la prima con copertina adesiva, la prima ad regalare un poster.

Una serie di successi che la rivista festeggerà con il numero speciale (il 1902esimo) che sarà in edicola dal 23 ottobre che percorrerà la storia del costume pop negli ultimi 40 anni grazie all'incredibile archivio di cui il magazine dispone. Il percorso per immagini degli anni 80 toccherà personaggi completamente diversi del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale, mostrando cambiamenti sociali, culturali e tecnologici.

Marco Iafrate, Direttore di Cioè, ha dichiarato di voler celebrare questa importante data facendo rivivere le emozioni del decennio 80 e facendo toccare con mano i cambiamenti a chi quegli anni non li ha vissuti.

(Credits photo: comics.panini.it)