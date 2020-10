Covid-19: stop ai mercatini di Natale in Trentino Alto Adige

Il coronavirus non ha bloccato solo le persone e l'economia nella prima parte dell'anno. E' quasi sicuro infatti che anche i celeberrimi mercatini di Natale salteranno in Trentino Alto Adige. Ad annunciarlo, in via ufficiosa, sono state le Province autonome nel corso di una conferenza stampa. Si attende solo l'ufficialità che, da fonti interne, appare inevitabile. Un evento tradizionale che richiamava da tutta Italia molte famiglie e milioni di turisti sia italiani sia stranieri, e che purtroppo quest’anno non avrà luogo. La storia e la tradizione in questo fine 2020 lascerà spazio al silenzio di piazze vuote ma è un segnale chiaro di come la pandemia non sia finita e continua la sua inesorabile crescita in Europa. Sicuramente questa cancellazione peserà sui lavoratori che ogni anno in centinaia affollavano le piazze e le strade dei borghi del Trentino Alto Adige.

La giunta comunale di Trento ha deciso di sospendere i mercatini a causa dei rischi per la sicurezza, dovuti all'ingente afflusso di persone e agli inevitabili assembramenti: "Abbiamo considerato che non è opportuno farli ad ogni costo. Sono consapevole che non è una decisione semplice, vogliamo sia comunque un Natale il più colorato possibile", ha detto il sindaco di Trento Ianeselli.

Stessa sorte per Merano, Brunico e, Bolzano e Bressanone. Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi durante la conferenza stampa online ha detto: "Tutto molto complicato, non sono consentiti cibi e bevande che non vengano consumate ai tavoli, è difficile controllare la distanza e il numero delle persone." Insomma prepariamoci ad un Natale molto diverso.