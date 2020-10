Si masturba in diretta su Zoom: giornalista della CNN e del New Yorker viene sospeso

Jeffrey Toobin è un giornalista molto famoso negli Stati Uniti: commentatore della CNN, firma del New Yorker da 25 anni e duro critico di Donald Trump, in questi giorni è stato protagonista di uno scandalo che gli è costato molto caro.

Il giornalista si è masturbato durante una riunione in diretta su Zoom con i suoi colleghi del New Yorker e della radio Wync della Grande Mela, mentre era in corso una simulazione delle elezioni presidenziali. Tutto è accaduto durante una pausa: sugli schermi dei suoi colleghi è apparsa l’immagine del giornalista che si masturbava.

Quando poi è ricominciata la riunione virtuale, Toobin ha proseguito ed è tornato a parlare con i colleghi come se non fosse accaduto nulla, perché non pensava di essere stato visto durante il suo momento “intimo”. In seguito, però, il sito “Vice” ha reso pubblico l’episodio, senza però rivelare le sue fonti che, presumibilmente, si nascondono tra gli stessi colleghi che in quel momento erano in collegamento col giornalista.

Messo di fronte all’evidenza, Toobin non ha potuto negare: “Ho commesso un errore imbarazzante – ha dichiarato – credevo di aver spento la telecamera, non pensavo di essere in onda. Mi scuso con mia moglie, la mia famiglia, gli amici e i colleghi”. Le scuse, però, non gli hanno evitato la sospensione a tempo indeterminato dal New Yorker e un “periodo di riposo” dalla CNN, “in attesa di ulteriori verifiche sul caso”. Per questo errore, dunque, Toobin perderà probabilmente l’occasione di fare il suo lavoro e di commentare proprio l’evento più atteso, ossia le elezioni presidenziali che avverranno il 3 novembre 2020.