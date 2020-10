Questa foto potrebbe aiutare a scoprire in tempo il tumore al seno

Sono tante le iniziative che circolano sui social per promuovere la prevenzione contro il tumore al seno. Qualche tempo fa su Facebook girava una iniziativa che invitava le donne a condividere un cuore sulla propria bacheca per dimostrare la propria consapevolezza sul tema.

Erin Smith Chieze, una sopravvissuta al tumore, rispose a quell'invito raccontando la sua storia per far capire a tutti che, piuttosto che condividere un cuore, per diffondere consapevolezza c'è bisogno di informazione.

Nel suo messaggio Erin raccontò che qualche anno prima qualcuno postò su Facebook l'immagine di come può apparire il cancro al seno. Non di come sentirlo, ma di come appare. Quella foto (che somigliava molto a quella dei 12 limoni) le permise di capire tempestivamente di avere un cancro al seno.

La donna ha raccontato: «Sapevo tutto dell’auto palpazione, ma un’immagine su cosa guardare mi ha dato le chiavi per sapere che avevo una malattia terminale. Abbiamo bisogno di dare informazioni REALI, non di cuori carini. Senza aver visto un’immagine a caso con informazioni vere, non avrei saputo cosa guardare. Per favore, smettetela di giocare con la mia vita e cominciate veramente ad aiutare le persone. Ricerche sulle cure riguardanti il cancro al seno metastatico e vera consapevolezza. Quindi se volete davvero aiutare le persone CON il cancro, o coloro che lo AVRANNO, condividete foto come questa. Vorrei ricordarmi chi ha postato la foto che ho visto, ha fatto davvero la differenza per me».

La foto dei limoni è tratta dalla campagna di sensibilizzazione ed educazione #KnowYourLemons (Conosci i tuoi Limoni), creata dalla designer Corinne Ellosworth Beaumont (fondatrice dell’organizzazione no profit Worldwide Breast Cancer) per aiutare le donne ad individuare ed affrontare tempestivamente il cancro al seno.

(Fonte: salute.robadadonne.it)